استطلاع يابانى: ارتفاع شعبية حكومة كيشيدا إلى 58%

وأظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء "كيودو" الإخبارية على مدار يومين، أن الناخبين لم يكونوا سعداء تمامًا لبقاء الائتلاف الحاكم فى السلطة.
وأعرب 35.3 % من المشاركين فى الاستطلاع عن رضائهم بنتيجة الانتخابات، بينما أعرب 16.5 % عن عدم رضائهم، وقال ما يقرب من النصف ( 47.9 %) إنهم لا يستطيعون تحديد اتجاههم.
وتأتى هذه النتيجة بعد أن احتفظ الحزب الليبرالى الديمقراطى بزعامة كيشيدا وشريكه الأصغر الائتلاف كوميتو بأغلبية مريحة فى مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التى جرت الأحد الماضى.
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