عباس: تنكيس الأعلام الفلسطينية فى الذكرى 104 لوعد بلفور

جدة - نرمين السيد - نكست السلطة الفلسطينية العلم الفلسطينى على مؤسساتها وسفاراتها وممثلياتها فى دول العالم المختلفة، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع الذكرى الـ 104 لوعد بلفور البريطانى الذى صدر عام 1917، ومنحت بريطانيه بموجبه لليهود الحق فى إقامة وطن لهم فى فلسطين.





وأصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قرارًا بتنكيس العلم الفلسطينى "تنديدا بإعلان بلفور، وما تمخض عنه من تشريد للشعب الفلسطينى وسلب لحقوقه المشروعة". وقال عباس فى بيان، إن القرار "تذكير للعالم أجمع وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة المتمثلة فى الاستقلال والحرية والعودة". كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية بريطانيا إلى "الاعتذار للشعب الفلسطينى والتكفير عن جريمة صدور وعد بلفور بالاعتراف بالدولة الفلسطينية". وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولى، على أن وعد بلفور "شكل بداية أبشع ظلم تاريخى على الشعب الفلسطينى وأرضه وحقه فى وطنه". وأضاف أبو هولى أن الوعد البريطانى "لا يزال شاخصًا كجريمة تطهير عرقى، ارتبطت بكل ما مارسته الصهيونية وحلفاؤها من جرائم وانتهاكات لكل الأعراف والمواثيق الدولية على أرض فلسطين". يذكر أن وعد بلفور جاء عام 1917 فى شكل تصريح موجه من قبل وزير الخارجية البريطانى آرثر جيمس بلفور، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية.

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