موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد القادمة الأربعاء 03\11\2021 والقنوات الناقلة في UEFA

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع المتعة والإثارة عند حلول موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد القادمة، والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر الحالي، حيث يستضيف استاد آنفيلد مباراة ليفربول القادمة في دوري الأبطال ضد أتلتيكو مدريد، وذلك لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات الخاص بالمجموعة الثانية، في بطولة دوري أبطال أوروبا UEFA، مباراة ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وذلك لقوة وشعبية الفريقين خاصةً ليفربول والذي يقوده الفرعون المصري فخر العرب محمد صلاح.

يدخل “ليفربول” المباراة ساعياً بكل قوة نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، والوصول إلى العلامة الكاملة وإلى النقطة 12 وضمان التأهل إلى الدور القادم، ويحتل الريدز المركز الأول برصيد 9 نقاط جمعهم من ثلاث مواجهات، فقد حقق الفوز في جميع مواجهاته حتى الآن في دوري الأبطال، لذلك يسعى محمد صلاح ورفاقه تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفني للريدز، نحو حسم الأمور مبكراً والتفرغ للمسابقة المحلية والدوري الإنجليزي القوي، كان الليفر قد تعادل في المباراة السابقة على ملعبه ووسط جماهيره في الدوري الإنجليزي أمام “برايتون”، والتي انتهت بهدفين لكل فريق وخسر نقطتين ثمينتين في صراع الدوري الصعب.

من ناحيةٍ أخرى يسعى “أتلتيكو مدريد” نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط، جمعهم من فور وحيد وتعادل وحيد، بينما تجرع كأس الهزيمة في مباراة واحدة، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع في الدوري الأسباني يسعى لتحقيق الفوز على الليفر في آنفيلد فهل يستطيع تحقيق ذلك، أم أن الليفر له رأي آخر هذا ما سوف تجيب عنه المباراة.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

يحتضن استاد “آنفيلد” مباراة ليفربول القادمة ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 03\11\2021، ضمن مباريات دور المجموعات للمجموعة “B” لحساب الجولة الرابعة، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

20:00:- حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وسوريا واليمن والبحرين والأردن وقطر وفلسطين ولبنان.

24:00:- الثانية عشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا، في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وفيما يلي القناة الناقلة ومعلق المباراة.

beIN Sports 1 HD Premium.

معلق المباراة:- حسن العيدروس.

تشكيل ليفربول أمام أتلتيكو المتوقع

يحرص المدير الفني لليفر “يورجن كلوب” على حسم التأهل لدور ال16 من دوري الأبطال، لذلك سيكون ضاغطاً منذ بداية المباراة على أمل إحراز هدف مبكر، ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- أليسون بيكر.

الدفاع:- أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون.

الوسط:- هندرسون، تشامبرلين، جونز.

الهجوم:- محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني.

Azer Spase – 11555 H 30000

MonacoSat – 10845 V 27500

BlugariaSat 12380 – H 30000

المباراة ليفربول – أتلتيكو مدريد البطولة دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات الموعد والتوقيت الأربعاء 3 نوفمبر – 22:00 بتوقيت القاهرة الملعب آنفيلد القنوات الناقلة beIN Sports 1 HD Premium

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريدبطاقة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد