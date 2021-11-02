شروط وخطوات فتح حساب بمصرف الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحد

يعد بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية أحد أكبر واهم البنوك في المنطقة حيث يقدم البنك خدمات إلكترونية متعددة تسهل على العميل الكثير من الإجراءات والعمليات البنكية كما يقدم البنك حلول تمويلية منها تمويل السيارات المستعملة والتمويل العقاري والعديد من الحلول الأخري كما يقدم المصرف عروض ومزايا كثيرة ومن هذا المقال سوف ننقل لكم الخطوات وأهم الشروط اللازمة لفتح حساب بمصرف الراجحي من خلال النفاذ الوطني الموحد من خلال الخطوات الإلكترونية التي يتيحها البنك دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع المصرف المنتشرة في جميع أرجاء المملكة.

يجب ان يكون المتقدم مسجل بالعنوان الوطني مع ضرورة التأكد من صحة عنوانه المسجل. لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً. ان يكون لدي المتقدم هوية وطنية سارية المفعول أو إقامة سارية بالنسبة للمقيمين. أن يكون لديه حساب مفعل في منصة أبشر. ان يكون لديه رقم جوال صادر من أحد مزودي الخدمة في المملكة.

شروط فتح حساب بمصرف الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحدخطوات فتح الحساب بالمصرف

هناك مجموعة من الخطوات يقوم بها العميل للتقديم على طلب فتح حساب بالمصرف وبعدها يقوم بتوثيق الحساب عبر النفاذ الوطني وجاءت الخطوات كالتالي:

أولاً يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي بعدها يتم الضغط على فتح حساب بالمصرف.

يقوم المتقدم بتسجيل البيانات المطلوبة منه ويأتي من ضمنها الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرها.

قم بإدخال رمز التحقق ثم اضغط على التالي.

قم باتباع باقي الخطوات المطلوبة ثم اضغط على تقديم الطلب.

وبعد ذلك سوف تتلقي رسالة نصية من البنك تؤكد نجاح فتح الحساب كما تحمل تلك الرسالة المعلومات الخاصة بحسابك بعدها يتم توثيق معلومات الحساب في النفاذ الوطني الموحد عن طريق الاتصال برقم المصرف 920003344 للتوثيق واتباع باقي الإجراءات أو يتم الدخول لموقع النفاذ الوطني الموحد وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول لخدمات النفاذ الوطني وكتابة كلمة المرور بأبشر ورمز التحقق لتسجيل الدخول بعدها ستصلك رسالة من أبشر بها رمز قم بإدخاله ثم اضغط على توثيق الحساب.