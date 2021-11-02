11 اصابة بينهم 3 في حالة خطرة بمشاجرة داخل مستشفى معان .. بالفيديو

دوت الخليج :- قالت مديرية الامن العام ان مشاجره وقعت بين عشيرتين داخل مستشفى معان الحكومي مساء اليوم السبت على اثر خلافات سابقة .
واضافت انه اصيب 11 شخصا من الطرفين بينهم 3 إصابات خطيرة على الأقل .
واشارت ان المستشفى لحق به أضرارا مادية .
واخيرا بينت ان الجهات المعنية فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة الاسباب .
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