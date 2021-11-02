الاستعلام عن البصمة للمقيمين أبشر الجوازات برقم الهوية أو رقم الإقامة أو رقم الحدود

الاستعلام عن البصمة للمقيمين أبشر الجوازات السعودية للخدمات الإلكترونية حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن البصمة أبشر برقم الحدود أو رقم الهوية للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية حيث وفرت لهم وزارة الداخلية السعودية بوابة ابشر لخدمات الجوازات لكي يتمكنوا من الاستفادة من خدمة الاستعلام العام عن البصمة برقم الإقامة للمواطنين من خلال بعض الخطوات التي سوف نشرحها لكم في هذا المقال بشكل إلكتروني عبر شبكات الأنترنت وبدون أي معاملات ورقية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وهي تهدف لجعل جميع الخدمات الحكومية تدار بشكل إلكتروني كامل.

الاستعلام عن البصمة للمقيمين

يتساءل الكثير من المقيمين والمواطنين السعوديين عن طريقة الاستعلام عن بصمة مرحل مجهول برقم الحدود وهي من اهم خدمات مديرية الجوازات السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية والتي تقدم الكثير من المزايا والخدمات للمواطن السعودي للتيسير علية في قضاء كافة خدماته عبر تطبيق ابشر علي جوالك أو عبر بوابة ابشر الإلكترونية.

الاستعلام عن البصمة أبشر برقم الحدود

يمكنكم الآن اتباع خطوات الاستعلام العام عن البصمة للمقيمين والمواطنين برقم الحدود أو برقم الهوية الوطنية أو برقم الإقامة عبر موقع ابشر للخدمات الإلكترونية كما يمكنكم أيضا الاستعلام عن بصمة مرحل برقم الحدود أبشر كما سوف نتعرف سويا علي شروط البصمة في الجوازات السعودية كل ما عليكم هو اتباع الخطوات الأتية :

الدخول عبر بوابة ابشر لخدمات الجوازات السعودية. اختيار الخدمات الإلكترونية المتكاملة للإفراد. ثم نقوم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك. نكتب كلمة المرور ونضغط علي زر تسجيل الدخول. نقوم بالذهاب إلي الخدمات الاستعلامية للجوازات. ونختار خدمة الاستعلام عن البصمة للمواطنين وللمقيمين برقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك نقوم بكتابة كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع من الاسم ورقم الهوية أو رقم الحدود كما يمكنك الموقع من الاستفادة من خدمة استعلام عن بصمة خروج نهائي من السعودية.

الاستعلام العام عن البصمة للمواطنين برقم الهوية

يرجي منكم زيارة رابط الاستعلام عن البصمة للمقيمين برقم الحدود أو رقم الإقامة فكل ما عليكم هو الدخول عبر الرابط السابق ذكرة واتباع كافة الخطوات التي تم وضعها في هذا المقال وكتابة كافة التفاصيل الشخصية بكل دقة وبطريقة صحيحة وبعد ذلك نضغط علي زر عرض ونتبع جميع الخطوات علي الموقع.