جدة - نرمين السيد - قال المبعوث الأمريكى الخاص إلى القرن الإفريقى، جيفرى فيلتمان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده منزعجة من تدهور الوضع الإنسانى فى شمال إثيوبيا، داعيًا جميع أطراف الصراع إلى إيجاد سبل لوقف التصعيد، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المنكوبين.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال فيلتمان للصحفيين، إن واشنطن ترى علامات على مجاعة قريبة فى إثيوبيا، وأن القيود الحكومية تمنع فى أغلب الأحوال وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وكانت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، دعت المواطنين فى أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، إلى تسليح أنفسهم واستخراج تراخيص للسلاح، بعدما ترددت أنباء بشأن عزم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى على الزحف إلى العاصمة، ما يشير إلى دخول البلاد إلى نفق حرب أهلية واسعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبعوث واشنطن: منزعجون من تدهور الوضع الإنسانى فى إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.