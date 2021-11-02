جونسون : تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى وجهان لعملة واحدة

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، خلال كلمته فى قمة المناخ "كوب 26" بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، بحسب صحيفة (ذا إندبندنت) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى : "لا يمكننا التعامل مع الخسارة المدمرة للموائل والأنواع الحية دون معالجة تغير المناخ، ولا يمكننا التعامل مع تغير المناخ دون حماية بيئتنا الطبيعية واحترام حقوق السكان الأصليين الذين هم رعاة لها".

ودعا "جونسون" لضرورة وقف الخسائر الناتجة عن تدمير الغابات، وكذلك السيطرة على النظم البيئية المزدحمة، مضيفًا : "110 من القادة اجتمعوا، وهم يمثلون أكثر من 85% من أراضى الغابات فى العالم، وقطعوا التزامًا تاريخيًا للعمل معًا لوقف وعكس اتجاه إزالة الغابات وتدهور الأراضى بحلول عام 2030 وليس فقط وقفها بل عكس مسارها".

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى أن الشىء الأكثر أهمية فى هذا الإعلان ليس فقط مجموعة البلدان التى تجتمع معًا، ولكن أيضًا أننا نعمل بالشراكة مع القطاع الخاص مع فاعلى الخير والسكان الأصليين فى تلك المجتمعات لمعالجة الدوافع الاقتصادية من إزالة الغابات.