بايدن يحرم إثيوبيا من امتيازات تجارية بسبب انتهاكات الحكومة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، قال "بايدن"، فى إشعار للكونجرس : "إنه ألغى أيضا إدراج غينيا ومالى بقانون النمو والفرص فى إفريقيا، وهو اتفاق تاريخى لعام 2000 ألغى الرسوم الأمريكية على معظم الصادرات من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
بالأمس، دعا وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، الأطراف المشاركة فى الصراع الإثيوبى الداخلى، إلى وقف جميع الأعمال العسكرية وبدء مفاوضات غير مشروطة، بعد توسع نطاق القتال الدائر شمالى البلاد.
وأعرب الوزير عن قلقه الشديد من سيطرة مقاتلى جبهة تحرير تيجراى على مدينتى ديسى وكومبولتشا الرئيسيتين، مضيفا أن استمرار الصراع يطيل أجل الأزمة الإنسانية فى المنطقة الشمالية من البلاد.
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