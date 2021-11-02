بلومبيرج: واشنطن تعتزم إلغاء تصنيف إثيوبيا من قانون أجوا للتجارة الحرة

وأوضح مسئول بارز فى الإدارة الأمريكية، بحسب ما أوردته شبكة "بلومبيرج" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن "بايدن" قال فى خطاب موجه إلى الكونجرس: "أقدم إخطارا مسبقا بأننى أعتزم إلغاء تصنيف إثيوبيا وغينيا ومالى كدول مستفيدة من قانون النمو والفرص فى إفريقيا (أجوا)، وتأتى هذه الخطوة لأن الدول الثلاث لا تفى بالمتطلبات الواردة فى المادة 104 من قانون أجوا".
وندد الرئيس الأمريكى، فى خطابه بانتهاكات حقوق الإنسان فى إثيوبيا وغينيا وغياب التعددية السياسية فى مالى.
وأوضح "بايدن" أن قرار حرمان هذه الدول من الاستفادة من قانون "أجوا" سيسرى اعتبارًا من 1 يناير 2022، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية ستواصل تقييم الأوضاع فى الدول الثلاث وما إذا كانت ستحرز تقدما نحو تلبية متطلبات قانون "أجوا" للحيلولة دون إلغاء تصنيفهم.
تجدر الإشارة إلى أن "قانون النمو والفرص فى إفريقيا " African Growth and Opportunity Act، واختصاره الشائع AGOA ، هو قانون التجارة والتنمية لعام 2000، وهو تشريع وافق عليه الكونجرس الأمريكى فى مايو 2000 بغرض التشريع لمساعدة اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة.
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