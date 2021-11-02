بايدن يتعهد بخفض الانبعاثات العالمية للميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030

جدة - نرمين السيد - ووصف "بايدن"، فى كلمة ألقاها فى اليوم الثانى من قمة المناخ "كوب 26" المنعقدة فى مدينة جلاسكو الأسكتلندية، هذا العقد "بالعقد الحاسم"، مشيرًا إلى أن ما سنفعله على المدى القصير حتى عام 2030، سيؤثر على ما سيتم فعله على المدى الطويل وسيحدد ما إذا كان بوسعنا تحقيق أهدافنا بعيدة المدى حتى عام 2050.

وأوضح "بايدن" أنه لكى نحافظ على الاحترار العالمى عند 1.5 درجة مئوية ينبغى خفض انبعاثات الميثان بأقصى سرعة ممكنة، حيث إنه من أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وهو يرقى تقريبا لنصف الاحترار الذى نمر به الآن".

وقال "بايدن" : "معا نحن ملتزمون بشكل جماعى بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030 وأعتقد أنه يمكننا أن نتجاوز ذلك، ولقد أعلنا عن هذه الحزمة فى الجمعية العامة فى شهر سبتمبر الماضى، وفى ذلك الوقت وقعت عليها 9 دول، واليوم تخطى الرقم 80 ويقترب من المائة، وهذا تقريبا نصف الانبعاثات العالمية من الميثان".

وأكد الرئيس الأمريكى أن هذا سيحدث فارقًا كبيرًا ليس فقط فيما يتعلق بتغير المناخ، بل على الصحة الجسدية للأفراد وسيحسن أيضا من إمداد الغذاء.

وفيما يتعلق بخفض انبعاثات الولايات المتحدة من الميثان، أعلن بايدن قاعدتين جديدتين مطروحتين، الأولى من خلال وكالات حماية البيئة وهذا سيؤدى إلى خفض فاقد الميثان من خطوط أنابيب النفط والغاز الجديدة والقائمة بالفعل، وأخرى عبر وزارة النقل، لخفض التسريبات المهدرة ومحتملة الخطورة من خطوط أنابيب للغاز الطبيعى.

وأعلن الرئيس الأمريكى أيضا عن إطلاق مبادرة جديدة للعمل مع الفلاحين وأصحاب المزارع لتقديم ممارسات زراعية مراعية للمناخ وخفض انبعاثات الميثان.