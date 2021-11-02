tickets.alhilal.com منصة حجز تذكرة الهلال السعودي في مقابل نظيره فريق ضمك والتي تأتي ضمن الجولة الحادية عشر من مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أعلن النادي ألية حجز التذاكر الخاصة بتلك المباراة والتي ستكون مفتاح لحجز مباراة الفريق النهائية والتي تأتي ضمن المباراة الختامية لدوري أبطال اسيا في الموسم الجديد.

tickets.alhilal.com منصة حجز تذكرة الهلال وضمك بدوري المحترفين وبطاقة نهائي أبطال اسيا

حيث قام الفريق السعودي الكبير والذي يأتي ضمن فرق الصف الأول في مسابقات الدوري بالعديد من المباريات في هذا الموسم، وقد فاز بالبطولة عد مرات سابقة ويرى فوزه مقابل فريق ضمك فوزا سهلا، ويقوم فريق النهائي بفتح النادي الخاص به لإقامة المباراة المرتقبة له والتي يتنافس فيها ضمن الجولة 11 من مسابقات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الهلال وضمك

من فرق الدوري السعودي في الموسم الأحدث له، ويأتي بعدما قامت وزارة الرياضة بالمملكة بفتح باب العودة إلى الملاعب للاعبين السعوديين وأيضا للجمهور، وبعد تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كرونا وانتشار اللقاح بجميع مراكز التلقيح بالمملكة، أكدت الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصحة على الحصول على جرعتي كرونا للجميع، وبعد الحصول على الدرجات الأعلى من التحصين تم فتح الملاعب بأعداد غير محدودة للجماهير لحضور المباريات التي يقوموا فيها بتشجيع فرقهم الرياضية المفضلة، ويحل فريق ضمك ضيفا على الهلال السعودي، بالنادي الخاص به، بملعب الرديف في ستاد الأمير فيصل بن فهد، وتأتي مباراة الخميس ضمن الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري السعودي بالموسم الجديد، وكان أداء الفريقين على النحو التالي:

تعادل فريق الهلال أمام نظيره الأهلي بالمباراة الأخيرة له، بهدف لكل منهما، ليصل رصيد فريق الهلال إلى 16 نقطة بالمركز الرابع، وما يزال له مباراتين مؤجلتين.

بينما قام فريق الضمك بأداء أعلى من المعتاد برصيد 18 نقطة من الدوري حتى الآن، بينما اصبح بالمركز الثاني بعد فوز فريق الاتحاد على نظيره الشباب، وتتبقى له مباراة امام الاتفاق.

المباراة مباراة الهلال وضمك البطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان الموعد والتوقيت الخميس 4 نوفمبر الساعة 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر الملعب بملعب الرديف في ستاد الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة القناة السعودية الرياضية SSC.