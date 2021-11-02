أخبار اليمن : 30 غارة على مأرب .. تسجيل 174 خرقا لقوى العدوان بالحديدة

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30 غارة على مأرب .. تسجيل 174 خرقا لقوى العدوان بالحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 30 غارة على محافظة مأرب. 30 غارة على مأرب .. تسجيل 174 خرقا لقوى العدوان بالحديدةشن طيران العدوان السعودي اليوم 30 غارة على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بـ18 غارة مديرية الجوبة و شن 12 غارة على مديرية صرواح. وأشار المصدر إلى أن غارات العدوان خلفت أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين ومزارعهم والمنشآت العامة

- وفي سياق متصل سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 174 خرقاً بينها استحداث تصحينات قتالية في حيس والجبلية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والجبلية والجاح والفازة وتسع غارات للطيران التجسسي على الفازة وكيلو 16 والجاح. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 30 خرقاً بقصف مدفعي لـ230 قذيفة و116 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.



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