سفارة بكين بالقاهرة توضح حقيقة دعوة الصين مواطنيها لتخزين مواد غذائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف"المصدر"، فى تصريحات صحفية، أن وزارة التجارة الصينية قد أصدرت مؤخرًا "إشعارًا حول القيام بعمل جيد فى الحفاظ على أسعار التوريد وتثبيت أسعار الخضروات وغيرها من الضروريات اليومية في السوق لهذا الشتاء، وذلك لتشجيع الأسر على تخزين كمية معينة من الضروريات اليومية حسب الحاجة لتلبية احتياجات الحياة اليومية وحالات الطوارئ.
واختتم : "لكن كلمة «الطوارئ» هى ما أثارت الجدل على جميع مواقع الأخبار المختلفة".
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