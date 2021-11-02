إعلان حالة الطوارئ فى إثيوبيا بعد زحف قوات تيجراى نحو أديس أبابا

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشرت إذاعة "فانا" الإثيوبية، فإن القرار اتخذ بعد مناقشة المجلس لآخر التطورات الجارية فى الإقليم.
وأضافت القناة، أن وزير العدل الإثيوبى جيديون طيمتيوس، بالاشتراك مع وزير خدمة الاتصال الحكومى ليجيس تولو، سيطلعان وسائل الإعلام على آخر التطورات، وأنه من المتوقع أن يوافق مجلس نواب الشعب على حالة الطوارئ خلال 24 ساعة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء آبى أحمد بحث مع كبار المسئولين الحكوميين بشأن الشئون الجارية فى البلاد أمس.
وأعلنت جبهة تحرير تيجراى أمس الأول السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة فى إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسى الاستراتيجية فى الإقليم ذاته.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت عن قلقها إزاء اتساع نطاق القتال بين القوات النظامية الإثيوبية وقوات جبهة تحرير شعب تيجراى شمال إثيوبيا.
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