ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مستشفى في كابل إلى 25 قتيلا

أفادت وكالة "رويترز" استنادا إلى مسؤولين مطلعين بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مستشفى سردار محمد داود في العاصمة الأفغانية كابل إلى 25 قتيلا على الأقل.
وقال مسؤول أمني من حركة أجهزة السلطة التابعة لحركة "طالبان" اشترط عدم ذكر اسمه إن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في الهجوم، لكن لم يصدر إحصاء رسمي يؤكد عدد الضحايا.
ويعتبر سردار محمد داود خان أكبر مستشفى عسكري في أفغانستان ويضم 400 سرير.
وأكدت "طالبان" ومصادر عدة أن الهجوم نفذ بواسطة تفجيرين عند مدخل المستشفى صاحبهما إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحين.
وقال المتحدث باسم الحركة، بلال كريمي، إن قوات الأمن من "طالبان" قتلت 4 من المهاجمين وألقت القبض على آخر.
وأظهرت صور فوتوغرافية نشرها سكان عمودا من الدخان يرتفع فوق منطقة التفجيرين قرب المنطقة الدبلوماسية السابقة في منطقة وزير أكبر خان في وسط كابل.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم، لكن العملية تطابق الاعتداءات التي يشنها تنظيم "داعش".
ويأتي الهجوم بعد سلسلة من التفجيرات المنفذة على يد التنظيم، الذي برز باعتباره أكبر تهديد لسيطرة "طالبان" على أفغانستان.
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