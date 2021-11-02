بوتين: روسيا تعتمد على غاباتها في تحقيق الحياد الكربوني

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا في سعيها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، تعتمد من بين أمور أخرى على مورد فريد متمثل في غاباتها الواسعة.

وقال بوتين في تسجيل مصور أمام قمة المناخ في غلاسكو: "بعد أن حددت مهمة بناء اقتصاد محايد للكربون في موعد لا يتجاوز عام 2060، تعتمد روسيا من بين أمور أخرى على مورد فريد يتمثل في المنظومة الإيكولوجية للغابات المتوفرة لدينا، وإمكاناتها الكبيرة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، إذ أن حوالي 20٪ من جميع غابات العالم توجد في بلدنا".

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