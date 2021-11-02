دوت الخليج :- قرر وزير الداخلية مازن الفرايه، اتخاذ قرارات جديدة لغايات تسهيل إجراءات الدخول إلى أراضي الأردن وبهدف رفد الاقتصاد الاردني في جميع القطاعات وخاصة القطاع السياحي، لما لذلك من آثار ايجابية على سوق العمل وايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين الاردنيين.
الوزير، قرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول الى المملكة بعد قيام المكاتب السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.
وقرر الوزير، رفع القيد عن رعايا (البانيا ومولدافيا) وبحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة الى موافقة مسبقة من قبلنا.
وقرر كذلك السماح للمجموعات السياحية من الجنسيات المقيدة (نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، الباكستان) بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة اشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى ان يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.
وقرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول الى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة اشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى ان يتم دخولهم وخروجهم من والى البلاد ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصدار قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.