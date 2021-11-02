الصحة العالمية: يجب التكاتف معا لتلقيح العدد الأكبر من العالم

جدة - نرمين السيد - وقال فى تغريدة نشرها على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "فقد ما لا يقل عن 5 ملايين شخص بسبب كوفيد-19 فى أقل من عامين، وهذا يمثل فشلًا جماعيًا فى التصرف".

وأضاف: "هناك حاجة إلى بذل جهود جبارة الآن لتلقيح 40% من السكان فى جميع البلدان بحلول نهاية العام و 70% بحلول منتصف العام المقبل"، ودعا فى تغريدته الدول أن يتم تحويل الكلمات إلى أفعال.