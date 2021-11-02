الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة

دوت الخليج :- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن العمل على معالجة الخلاف مع السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات، أملاً بالوصول إلى الحلول المناسبة.

وقال عون، في بيان نشره مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط، إيزابيل سانتوس، إن "الأزمات التي توالت على لبنان أحدثت تداعيات سلبية على اقتصاده وقدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها".

بدورها، قالت سانتوس، "نحن هنا في لبنان لنطّلع أكثر على الأزمة الاقتصادية والنواحي الأخرى من الأزمة ولنبحث الاستعدادات لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا أمر ملح. كذلك نحن نتطلع لعمل الحكومة ولأن تتمكن من العمل وتكون أكثر فاعلية من أجل تعزيز الإصلاحات التي يحتاج إليها هذا البلد. كما يهمنا أيضاً الاطلاع على محاربة الفساد ومسألة الانتخابات والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

--(بترا)