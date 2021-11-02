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إصابة 13 شخصا جراء انفجار في باكستان

أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا اليوم الثلاثاء جراء انفجار استهدف قوات الأمن جنوب غرب باكستان. إصابة 13 شخصا جراء انفجار في باكستانأصيب ما لا يقل عن 13 شخصا اليوم الثلاثاء جراء انفجار استهدف قوات الأمن جنوب غرب باكستان. وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة 13 شخصا إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سيارة كانت تنقل قوات أمنية في سوق بجنوب غرب باكستان. وقال مسؤول الشرطة دين محمد حساني: إن الهجوم وقع في منطقة خاران بإقليم بلوشستان وإن معظم الجرحى من المدنيين. ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم .



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