واشنطن تدعو رعاياها فى إثيوبيا لمغادرة البلاد وسط تردى الوضع الأمنى

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا، فى بيان أوردته على نسختها الإلكترونية، اليوم الخميس، أن البيئة الأمنية فى إثيوبيا تدهورت بشكل كبير فى الأيام العديدة الماضية مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية فى أمهرة وعفر وتيجراى.

وأضافت السفارة، فى بيانها، أنه تم تقييد جزء كبير من الطريق السريع A2 الذى يربط أديس أبابا بالمدن الواقعة إلى الشمال من قبل السلطات الفيدرالية مما أدى إلى اضطرابات وتقطعت السبل بالمسافرين وبات السفر غير مسموح به بشكل عام.

ونوهت إلى أنه يُحظر حاليًا على موظفى السفارة الأمريكية السفر خارج حدود مدينة أديس أبابا، لذا نقترح بشدة أن يعيد المواطنون الأمريكيون النظر بجدية فى السفر إلى إثيوبيا وأن يفكر أولئك الموجودون حاليًا فى إثيوبيا فى اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد.