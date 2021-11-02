برى يبحث الأوضاع فى لبنان مع لجنة من البرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله أعضاء اللجنة البرلمانية للعلاقات مع المشرق فى البرلمان الأوروبى بحضور سفير الاتحاد الأوروبى رالف طراف فى مقر الرئاسة الثانية فى عين التينة. كما استقبل رئيس المجلس سفيرة أستراليا لدى لبنان ريبكا جريندلاى لبحث الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الأسترالية.

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