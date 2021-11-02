طالبان تحظر التعامل بالعملات الأجنبية فى أفغانستان وتهدد بالعقاب

جدة - نرمين السيد - قررت حكومة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، حظر التعامل بالعملات الأجنبية فى أفغانستان واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك القرار، معتبرة أن ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى.





وأكد بيان لطالبان، نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر"، بحسب "سبوتنيك"، أن الوضع الاقتصادى والمصالح الوطنية فى البلاد تحتم أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية فى كل معاملة. وطالب البيان، جميع المواطنين وأصحاب المتاجر والتجار ورجال الأعمال وعامة الناس لإجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية من الآن فصاعدًا والامتناع بشكل صارم عن استخدام العملات الأجنبية، مؤكدًا أن استخدام العملات الأجنبية له تأثير سلبى على اقتصاد البلاد. وأكدت الحركة أن أى شخص يخالف هذا الأمر سيواجه إجراءات قانونية. هذا وكشفت هيئات تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن أكثر من 22 مليون مواطن أفغانى مهددون بالمجاعة خلال فصل الشتاء المقبل.

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