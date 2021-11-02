دوت الخليج :- قررت هيئة الاستئناف اليوم الأحد، رد الدعوى الخاصة بحل مجلس نقابة المعلمين الرابع. وأكد نائب نقيب المعلمين ناصر نواصر رد الدعوى، بقضية "التبرع للوطن". وأشار محامي النقابة بسام فريحات أن "المحكمة قررت عودة مجلس النقابة وقريبا... بإذن الله تقرر عودة النقابة". ومن جهته أكد الناطق باسم النقابة نور الدين نديم، عودة المجلس للمارسة أعمالة بقرار من المحكمة. وقال أن كل من يقف بوجه عودة المجلس لعمله هو يخالف قرار المحكمة ، وفق "السبيل". ونوه أنه يترتب على قرار المحكمة إعادة فتح المقابة واستئناف أعمالها، قانونياً.

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