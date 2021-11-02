إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ247 مليون حالة فى العالم

جدة - نرمين السيد - بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم، اليوم الثلاثاء، 247 مليونا و129 ألفا و785 حالة، كما ارتفع إجمالى الوفيات جراء الفيروس إلى 5 ملايين و5 آلاف و638 وفاة.





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