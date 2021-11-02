الرئيس التونسى يجدد الدعوة إلى التقشف فى المال العام

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس التونسى، خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن فى قصر قرطاج، ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج، كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالشأن العام وخاصة تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق اللقاء أيضا إلى مسألة العدالة الجبائية فى قانون المالية التكميلى لسنة 2021 وفى مشروع قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدى لكل المحتكرين والمضاربين.
كما مثل الوضع البيئى فى ولاية "صفاقس" أحد محاور هذا اللقاء، حيث أكد سعيد على ضرورة التسريع بإيجاد حل وقتى لهذا الملف فى انتظار التوصل إلى حل نهائى لمسألة رفع الفضلات فى كامل أنحاء البلاد.
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