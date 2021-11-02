بريطانيا تسجل الحصيلة الأعلى في عدد الوفيات بكورونا منذ مارس

سجلت بريطانيا الحصيلة الأعلى في وفيات كورونا، إذ أعلنت السلطات الصحية وفاة 293 حالة جديدة.
وأوضحت السلطات الصحية أن تلك الوفيات سجلت خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بكورونا، وهي الحصيلة الأعلى منذ مارس الماضي.
كذلك سجلت البلاد 33865 إصابة جديدة، وفقا لمذكرة رسمية أشارت إلى أن ذلك الرقم ربما يتضمن بيانات الوفيات لمدة يومين من إنكلترا، إذ أن هيئة الصحة الوطنية هناك، لم ترسل إحصاءها لعدد الوفيات والمصابين أمس الاثنين.
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