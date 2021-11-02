البحرين تدعو مواطنيها في لبنان للمغادرة فورا

دوت الخليج :- قالت وكالة أنباء البحرين يوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية تدعو جميع المواطنين البحرينيين في لبنان إلى المغادرة فورا. و كانت البحرين أمرت الأسبوع الماضي السفير اللبناني لديها بالمغادرة بعد خطوة سعودية مماثلة إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني انتقد فيها الدور السعودي في حرب اليمن. وكالة أنباء البحرين

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