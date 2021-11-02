تشيلسي يكافح ويفوز 1-صفر خارج ملعبه على مالمو

فاز تشيلسي 1-صفر على مالمو بفضل هدف حكيم زياش لكنه لم يسجل العدد المتوقع من الأهداف أمام مضيفه صاحب العقلية الدفاعية في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبقي تشيلسي، الذي سحق مالمو 4-صفر عندما التقى الفريقان في لندن قبل أسبوعين، في المركز الثاني بالمجموعة متساويا في رصيد تسع نقاط مع يوفنتوس المتصدر الذي يواجه زينيت سان بيترسبيرج في وقت لاحق الثلاثاء. وظل مالمو في مؤخرة الترتيب بدون نقاط.

وأحبط بطل السويد ضيفه في أول 45 دقيقة وتصدى حارس مرماه يوهان دالن بصورة رائعة لعدة فرص مع تراجع مالمو للدفاع لفترات طويلة.

ونجح تشيلسي أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 56 عندما تفوق كالوم هودسون-أودوي على فرانز برورسون وأرسل كرة عرضية منخفضة متقنة أمام المرمى إلى زياش ليضعها في الشباك مسجلا هدف الفوز لفريق المدرب توماس توخيل في مباراة كانت أصعب من المتوقع.