بيل جيتس يساهم بـ400 مليون جنيه إسترلينى فى مجال الطيران منخفض الكربون

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى كلمه فى مؤتمر المناخ كوب 26 فى جلاسكو اليوم الثلاثاء، إنه أبرم صفقة جديدة للتعامل مع انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مع أحد أغنى رجال العالم، بيل جيتس.

وأضاف: "أريد أن أرى من خلال إنجازات جلاسكو طفرة جديدة من المبادرات للتعامل مع بعض المشاكل المعلقة، واسمحوا لى أن أقدم لكم واحدًا على وجه الخصوص: الطيران".

وكشف رئيس الوزراء البريطانى كيف أنه أبرم صفقة مع مؤسس شركة مايكروسوفت التابعة لجيتس لاتخاذ إجراءات بشأن الصناعة التى لها تأثير ضار على المناخ ، قائلا "لقد اتفقت أنا وبيل معًا على إنفاق 400 مليون جنيه إسترلينى فى محاولة لحل مشاكل الطيران منخفض الكربون" ، واصفا المبادرة بأنها "طيران خالٍ من الذنب".

وأوضح جونسون أن الطائرة التى يسافر إليها عائدا إلى داونينج ستريت بعد ظهر اليوم لديها 35% من وقود الطيران المستدام ، مضيفا أن "الهدف فى الوقت الحالى هو الحصول على 10 % من وقود الطيران المستدام للعالم كله بحلول عام 2030".

وفى السياق ذاته، قال "جيتس" إنه سيعمل مع المملكة المتحدة لتحديد المشاريع التى يجب دعمها، وأنه يتوقع أن يكون مشروع واحد على الأقل جاهزًا للتوسع فى السنوات الخمس المقبلة.

وأضحت الحكومة البريطانية أن الصفقة التى تبلغ 400 مليون جنيه إسترلينى مع جيتس، والتى سيقدم الملياردير منها حوالى 200 مليون جنيه إسترلينى، ستزيد من استثمارات التكنولوجيا الخضراء فى جميع أنحاء بريطانيا.