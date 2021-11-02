روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمى على "تويتر" : "فيما يتعلق بتفاقم الوضع الاجتماعى والسياسى فى إثيوبيا، نوصى المواطنين الروس، إن أمكن بالامتناع عن الرحلات إلى إثيوبيا غير المرتبطة بالحاجة الملحة".

وكان مجلس الوزراء الإثيوبى أعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.