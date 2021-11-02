جدة - نرمين السيد - أعرب الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ مع بدء زحف قوات جبهة تحرير شعب تيجراى نحو العاصمة أديس أبابا، محذرًا من أن هذا التصعيد من الجانبين سيجر البلاد إلى مزيد من التفكك.





وغرد مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، عبر حسابه الرسمى على "تويتر" قائلًا: "يشعر الاتحاد الأوروبى بالقلق إزاء حالة الطوارئ المعلنة فى إثيوبيا.. نحن نعارض أى تحركات من جانب قوات تحرير تيجراى وأورومو لمهاجمة أو محاصرة أديس أبابا". واختتم "بوريل": "لن تؤدى التعبئة الجماهيرية من قبل الحكومة إلا إلى جر البلاد ومواطنيها إلى مزيد من الحرب الأهلية والتفكك"، داعيا جميع الأطراف لاعتناق السلام متابعًا : " حان الوقت لإسكات البنادق".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: إعلان إثيوبيا التعبئة سيجر البلاد للحرب الأهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.