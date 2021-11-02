أمين الأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العنف وإعلان الطوارئ بإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الوزراء الإثيوبى أعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

فيما كانت جبهة تحرير تيجراى أعلنت أمس الأول السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة فى إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسى الاستراتيجية فى الإقليم ذاته.

هذا، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت عن قلقها إزاء اتساع نطاق القتال بين القوات النظامية الإثيوبية وقوات جبهة تحرير شعب تيجراى شمال إثيوبيا.