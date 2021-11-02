جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الوزراء الإثيوبى أعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
فيما كانت جبهة تحرير تيجراى أعلنت أمس الأول السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة فى إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسى الاستراتيجية فى الإقليم ذاته.
هذا، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت عن قلقها إزاء اتساع نطاق القتال بين القوات النظامية الإثيوبية وقوات جبهة تحرير شعب تيجراى شمال إثيوبيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين الأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العنف وإعلان الطوارئ بإثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.