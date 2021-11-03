موقع قارينا لشحن فري فاير 2021 بطريقة رسمية ستحصل على 999 999 جوهرة

موقع قارينا لشحن فري فاير 2021 أصبح جميع الشباب والبنات الصغار منهم والكبار يلعبون الألعاب الإلكترونية التي يضاف فيها روح المغامرة والأثارة ومن أمثلة هذه الألعاب لعبه فري فاير، ولعبه ببجي موبايل بجميع الأصدارات، نظرا لأهمية هذه الألعاب سنتعرف على طريقه شحن جواهر في لعبه فري فاير بالطريقة الرسمية دون خداع.

موقع قارينا لشحن فري فاير

قارينا فري فاير أو غارينا أو Garena Free Fire هو اختار في الباتل رويال، حيث تم أصدارها عام 2017، ولكن اشتهرت اللعبة وأصبحت أكثر تحميلا في عام 2019، ونظرا لانتشارها وشعبيتها حول العالم، حصلت على جائزة أفضل لعبة شعبية، وتصنيف نوع اللعبة مغامرة وأكشن.

توفر اللعبة ميزة جميله جدا وهى الشحن عن طريق مشاهدة الإعلانات:

حيث تقوم بتوفير عدد محدد من الإعلانات داخل اللعبة يوميا.

يتجدد مشاهدة الإعلانات يوميا بعد الساعة 12.

بعد الانتهاء من مشاهدة الإعلانات يمكن تزويد عددهم قليلا، عن طريق تثبيت برنامج VPN.

بعد تثبيت البرنامج قم بفتحه واختيار بلد مختلفه مثلا اختيار دوله الهند أو ألمانيا.

قم بفتح اللعبة سوف يظهر فيها مزيد من الإعلانات التي ستمكنك من جمع المزيد من الجواهر.

قم بتجميع الجواهر ولا تقوم بصرفها حتى تتمكن من شراء أشياء قيمة من المتجر.

طريقه الشحن من اللعبةقارينا فري فاير شحن

لا تنخدع بالمواقع المجانية الكاذبة، فمن المستحيل أعطاءك جواهر دون مقابل لذا تابع طريقه الشحن بالموقع الرسمي للعبة: