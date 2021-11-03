بايدن: لست قلقا بشأن احتمال نشوب نزاع مسلح مع الصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، قال "بايدن"، فى مؤتمر صحفى على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ فى مدينة جلاسكو الأسكتلندية: "فيما يتعلق بالسؤال الأكثر عمقا حول "هل أنا قلق من نزاع مسلح أو حدوث بعض المشاكل السيئة مع الصين؟"، الإجابة لا، لست كذلك.. ولا أتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مثل ذلك".
وتابع بايدن حول موعد لقائه افتراضيا مع الرئيس الصينى شى جين بينغ، إنه سيعقد قمة افتراضية مع نظيره لكن لم يُحدد موعدها حتى الآن.
وكان الرئيس الأمريكى عقد محادثات استراتيجية مع نظيره الصينى خلال اتصال هاتفى فى 9 سبتمبر، حيث بحث الزعيمان المصالح المشتركة والمنافسة بين البلدين، واتفقا على أن البلدين يتحملان مسؤولية ضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع.
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