الرئيس الأمريكى يتهم نظيريه الروسى والصينى بارتكاب خطأ كبير

ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أضاف بايدن خلال مؤتر صحفى، الثلاثاء، "بكل صراحة، عدم حضور الصين كان خطأ كبيرا بالنسبة لها.. العالم برمته نظر إلى الصين وتساءل ما هو الإسهام الذى قدمته".
وتابع الرئيس الأمريكى: "الصين أضاعت إمكانية للتأثير على الناس فى كل أنحاء العالم وخاصة هنا فى مؤتمر COP26".
واستكمل: "يمكننى أن أقول نفس الشيء عن بوتين فى روسيا... التندرا تشتعل فى بلاده، هو يواجه مشاكل كبيرة للغاية فى مجال المناخ، لكنه صامت بشأن الرغبة فى فعل أى شيء".
وكان بوتين وشى جين بينج قد غابا عن قمة المناخ، فيما فسر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عدم ضورهما بأنه احترازًأ من فيروس كورونا.
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