موعد صرف حساب المواطن بالهجري هذا الشهر نوفمبر 2021 دفعة ربيع أول 1443

موعد صرف حساب المواطن بالهجري هذا الشهر وهو شهر نوفمبر من عام 2021م الموافق الدفعة الخاصة بشهر ربيع الأول من عام 1443 هـ قد تم الإعلان بشكل فعلي من قِبل الحكومة السُّعُودية وإدارة برنامَج دعم حساب المواطن ولا سيما أن جميع أهالي المملكة العربية السُّعُودية المستحقين لدعم حساب المواطن ينتظرون في مطلع كل شهر جديد الإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة، وفي هذا المقال على ثقفني؛ سوف يتم توضيح موعد صرف الدفعة رقم 48 من حساب المواطن هجريًا وميلاديًا بالتفصيل.

ما هو برنامج حساب المواطن

إن برنامَج حساب الموطن هو عبارة عن أحد برامج الدعم المالي التي لا تستهدف هنا الطبقة الفقيرة من أبناء المملكة فحسب، وإنما تستهدف عدة فئات حتى من تصل قيمة دخله الشهري إلى 20 ألف ريال سعودي وسيتم صرف دفعات مالية لهم وفق عدد أفراد الأسرة ووفق قيمة الدخل الشهري لكل منهم أيضًا وذلك في ضوء حرص المملكة على مساعدة المواطنين عل تحمل نفقات المعيشة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تجريها المملكة حاليًا في ضوء تحقيق أهداف رؤية 2030م.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري هذا الشهر نوفمبر 2021 ربيع الأول 1443

في العاشر من شهر نوفمبر 10/11/2021م الموافق الخامس من ربيع الآخر 05/04/1443 هـ، حيث قد تم الإعلان رسميًَا عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن للشهر الجاري نوفمبر وكما هو الحال في كل شهر سوف يصادف موعد الصرف اليوم العاشر من الشهر الميلادي وهو شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري 2021م، نظرًا إلى أن هذا اليوم سوف يكون يوم (الأربعاء) وعلى هذا؛ فهو ليس إجازة عمل أسبوعية ولن يصادف أي إجازة وطنية أو دينية رسمية داخل البلاد، ومن ثم؛ فسوف يتم صرف الدفعة في موعدها دون تأجيل.

ونظرًا إلى أن التقويم الهجري وتقويم أم القرى هو المعمول به في كافة القطاعات داخل المملكة العربية السُّعُودية ؛ فإن جميع المواطنين يحرصون على معرفة موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن بالهجري وهذا ما تم توضيحه ليكون في اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر من العام الجاري 1443 هـ. وسوف يكون في مقدور المواطنين بدأ الصرف في اليوم التالي مباشرةً.