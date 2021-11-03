إسرائيل تشن هجوما صاروخيا على منطقة فى ريف دمشق

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، إن الهجوم تسبب فى بعض الأضرار المادية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم.

وكانت إسرائيل قد استهدفت ريف دمشق، بقصف صاروخى، يوم السبت الماضى، ما أسفر عن إصابة جنديين من الجيش السورى بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأكد مصدر عسكرى سورى لـ التليفزيون الرسمى أن الدفاعات الجوية تصدت لـ رشقة صواريخ "أرض أرض" أطلقت من شمال إسرائيل مستهدفة بعض النقاط فى ريف دمشق.