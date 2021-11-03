جونسون: بريطانيا لم تغير موقفها تجاه فرنسا بشأن خلافات الصيد

جدة - نرمين السيد - وخلال مؤتمر صحفى جمع مسؤولى البلدين لليوم الثانى على التوالى لحل هذ النزاع، نفى جونسون أن تكون بريطانيا قد غيرت موقفها تجاه تهديدات فرنسا بإحراءات انتقامية، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وأوضح جونسون أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع فرنسا بشأن معالجة تغير المناخ وتقليل ثانى أكسيد الكربون، مؤكدًا أن هذه الأمور هى التى تهم شعوب العالم أكثر من غيرها.
وتابع: "بالمقارنة، فإن الخلاف حول الصيد وخروج الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون المبكر من القمة كانا غير مهمين على الإطلاق".
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