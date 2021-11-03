الحكومة الهولندية تعلن إجراء عاجلا لـ مواجهة ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قال رئيس الوزراء الهولندى، مارك روته، فى مؤتمر صحفى، الثلاثاء، يتتخذ عدة إجراءا من بينها التشديد على ارتداء الكمامات، واستخدام جواز كورونا الذى يثبت حصول الشخص على اللقاح، أو إجراء اختبار حديث للكشف عن الفيروس تكون نتيجته سلبية.

وأكد روته أن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها بدءًا من السادس من نوفمبر الجارى، لتشمل الأماكن العامة والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية وغيرها.

وحث رئيس وزراء هولندا، مواطنى بلاده ممن تم تطعيمهم أم لا، على الالتزام بالقواعد الأساسية للنظافة والبقاء فى المنزل حال ظهور أعراض عدوى محتملة عليهم، فيما نصحت السلطات بالعمل من المنزل لنصف الوقت على الأقل.