رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443 نتائج القبول المبدئي بوابة التجنيد tajnid.mod.gov.sa

ننشر رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443 الرسمي، وذلك بعد إعلان الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة عن إتاحة الإطلاع على أسماء المقبولين والمقبولات في وزارة الدفاع لشغل الوظائف العسكرية المعلن عنها لدى القوات المسلحة وأفرعها، حيث تم إغلاق باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع منذ يوم السبت الماضي الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، واليوم أعلنت الإدارة العامة للقبول عن إتاحة الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي لوزارة الدفاع 1443هـ، فمن يرغب في معرفة نتائج القبول المبدئي للقوات المسلحة، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكنكم الحصول على رقم وزارة الدفاع المجاني من خلال موقع ثقفني.

رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443

كانت قد أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد للتقديم على وظائف عسكرية للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بدايةً من رتبة جندي حتى رتبة رقيب، وقد بدأت بوابة القبول والتجنيد في استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع اعتباراً من تاريخ الثامن عشر من شهر ربيع الأول الجاري.

وقد استمرت بوابة التجنيد الموحد في استقبال طلبات التقديم من الراغبين والراغبات في الالتحاق بوظائف القوات المسلحة المعلن عنها لمدة خمسة أيام لينتهي التسجيل في تاريخ 23 ربيع الأول 1443هـ، وقد أرسلت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة اليوم الأربعاء رسائل نصية على الجوالات المسجلة للمرشحين والمرشحات.

ففي حال القبول بالوظيفة المتقدم عليها، فيتم إرسال رسالة تفيد بأنه قد تم ترشيحك أولياً بالوظيفة المتقدم عليها، ويتم إكمال بياناتك بالدخول إلى حسابك عن طريق الرابط المرسل بالرسالة، ومن ثم حجز موعد في أقرب مركز تجنيد للمرشح أو المرشحة، وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية مع التأكد من تحميل تطبيق توكلنا، ومن يرغب في الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443 الرسمي المرفق بالتالي:

رابط وزارة الدفاع بوابة التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa). رابط بوابة التجنيد الموحد (tajnidreg.mod.gov.sa).

رسائل قبول وزارة الدفاع المبدئي 1443

في حال تم استلام رسالة نصية على الجوال الخاص بالمرشح، أو الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي عبر بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد الإلكترونية، فسوف تجد هاتين الرسالتين الموضحين بالصور التالية:

نتائج وزارة الدفاع 1443

أجابت وزارة الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد على تساؤل العديد من المرشحين فيما يتعلق بتغيير التخصص بعد إعلان نتائج الترشيح الأولي، حيث لا يمكن تغيير التخصص بعد إعلان نتائج القبول المبدئي، والسبب في ذلك هو أنه قد تم ترشيحك بناءً على الرغبات التي تم تسجيلها عند التقديم على وزارة الدفاع السعودية.

تنويه هام: في حال تم تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة الدفاع الحساب الشخصي ووجدت حالة الطلب فارغة وليس بها نتيجة الترشيح، فيجب العلم أنه قد تم الإعلان عن نتائج قبول الدفعة الأولى فقط، وسيتم الإعلان عن نتائج ترشيح الدفعات القادمة لهذه الفترة بشكل تدريجي، لذلك يجب معاودة الاستعلام عن نتائج القبول كل فترة من خلال اتباع tajnid.mod.gov.sa 1443 الرسمي المرفق.

وزارة الدفاع نتائج القبول 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد عن إطلاق نتائج وزارة الدفاع القبول المبدئي الدفعة الأولى عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية، حيث يتم تسجيل دخول بوابة وزارة الدفاع والإطلاع على حالة الطلب لمعرفة نتيجة الترشيح الأولي، وفي حال الترشيح يتم إكمال البيانات عن طريق النقر على أيقونة تعديل البيانات.

ويجب على المرشحين والمرشحات إعادة طباعة جميع المستندات بعد حدوث أي تعديل على بيانات المرشح، ثم يقوم بحجز موعد المقابلة الشخصية، وفي حال تجاوز العدد المسموح من محاولات الدخول عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد، فسوف يتم إغلاق الحساب احترازياً.

وتتم إعادة المحاولة مرة أخرى بعد مرور 15 من وقت أخر محاولة، ومن يرغب في الحصول على نتائج القبول يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443 الرسمي المرفق.