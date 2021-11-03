احصل على 3000 جوهرة عن طريق طريقة سهلة لشحن جواهر فري فاير free fire 2021

شحن جواهر فري فاير بطريقة رسمية، سنعرفكم اليوم في هذا المقال على عدة طرق يمكنكم من خلالها شحن شدات إضافية للعبة فري فاير حتى تستطيعوا اللعب والاستمتاع بطريقة أمنة، وسوف نقدم طريقة رسمية لشحن جواهر فري فاير، والآن سوف سنعرفكم على الطريقة الرسمية التي يمكنكم من خلالها شحن جواهر إضافية للعبة فري فاير بشكل رسمي، وذلك من خلال خطوط أورانج، فهي تعد من الطرق الرسمية السهلة التي تمكنك من الحصول على الجواهر التي تحتاجها لشحن لعبة فري فاير وأخذ الشدات الإضافية التي تريدها للاستمتاع باللعب، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات وهي كما يلي.

أن يقوم اللاعب بشحن رصيد في خط الهاتف المحمول الخاص أورانج. يقوم لاعب لعبة فري فاير بتحويل رصيد الهاتف الخاص به لجواهر من خلال موقع Snipshapes. يحدد اللاعب الدولة التي سيقوم بالتواصل من خلالها، ثم بعد ذلك يحدد لاعب اللعبة العملة التي سيدفع بها. يضغط اللاعب على الأيقونة المكتوب عليها الحصول على الجواهر. أخر خطوة أن يدخل اللاعب رقم الهاتف الخاص، ثم يحدد عدد الجواهر، وفي النهاية يضغط على كلمة أوافق.

طريقة سهلة لشحن جواهر فري فاير

طريقة مضمونة لشحن جواهر فري فاير، سنعرفكم تاليا على طريقة مضمونة وأمنة ورسمية لشحن جواهر فري فاير وذلك عن طريق عدة خطوات سنذكرها لكم الان :

قم بفتح متجر جوجل بلاي على هاتفك المحمول.

بعد ذلك قوم بالبحث عن التطبيق الاتي Opinion rewards .

قم بتحميل هذا التطبيق وثبته على جهازك المحمول الخاص.

قم بعد ذلك بفتح هذا التطبيق، وفي النهاية ستجد أنه سيزودك بعدة نقاط يمكنك من خلالها شحن الجواهر التي تحتاجها للعبة فري فاير.

ومن الجدير بالذكر أن جواهر فري فاير تعد هي العملات الأساسية في اللعبة، ومن خلالها يستطيع اللاعب أن يشتري ما يريده من أدوات وملابس جديدة، حتى يستطيع إنجاز المهام المطلوبة منه في اللعبة، ويذكر أن هذه اللعبة استطاعت أن تستحوذ على اهتمام عدد كبير من اللاعبين في العالم بأكمله على النطاق الشرقي والغربي.