أخبار اليمن : بيان هام عن قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء

بيان هام عن قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاءتابعت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء ما نشر في بعض وسائل التواصل الإجتماعي من أكاذيب ليس لها أساس من الصحة، زاعمة بأن قيادة مؤتمر البيضاء اصدرت بيانا مؤيدا لما يسمى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية.

إن قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء تنفي نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عنها أي بيان أو موقف مؤيد لما يسمى بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية معتبرة أن ما نشر باسمها بيان منتحل ولا علاقة للمؤتمر في البيضاء به من قريب أو بعيد.

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وتشدد قيادة فرع المؤتمر بالبيضاء على موقفها المعروف المناهض والمقاوم للعدوان والمنحاز إلى صف الوطن والشعب اليمني ضد ما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات ومن يقف معهم من قوى الأرتزاق، وأنها كانت وستظل تجسد مواقف المؤتمر الوطنية وقيادته الشرعية ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام .

إن فرع المؤتمر بالبيضاء يؤكد على أن أي مواقف مجهولة المصدر لا يعتد بها ولا علاقة للمؤتمر الشعبي العام في البيضاء بها من قريب أو بعيد، وندعو وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والموضوعية فيما تنشره .