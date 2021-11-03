أب يحقن أطفاله بالمخدرات.. ويبرر فعلته بسبب غريب

وجهت شرطة مقاطعة لانكشاير في إنجلترا، اتهامات لأب لم يكشف عن اسمه، تتعلق بحقن طفليه بمخدر "الهيروين"، بحجة مساعدتهما على النوم.
ووجدت التحقيقات أن الطفلين عانا من الإهمال المزمن لفترة طويلة بحسب بيانات خاصة بوحدة الرعاية الاجتماعية.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انكشف أمر الأب بعد ملاحظة كدمة كتلك التي تظهر بعد أخذ حقنة، على يدي الطفلين، اللذين يخضعان لمراقبة الخدمات الاجتماعية منذ عام 2018.
وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن الطفلين كانا يخضعان لمراقبة هيئة مسؤولة عن حماية القصّر، وذلك بسبب تعاطي الوالدين للمخدرات وممارسة العنف المنزلي، والشك بالصحة العقلية لهما.
وقررت السلطات منح هيئة الخدمات الاجتماعية الوصاية على الطفلين، مشيرة إلى أن وجودهما في منزل العائلة يمثل خطرا عليهما، وخصوصا أن الشرطة عثرت على أسلحة في البيت، هذا إلى جانب حديث الأب المستمر عن الانتحار.
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