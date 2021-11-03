«إير كندا» توقف أكثر من 800 موظف لعدم تلقيهم تطعيمات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى للشركة مايكل روسو، اليوم الثلاثاء إن الغالبية العظمى من أطقم الطائرات البالغ عددهم 27 ألفا ووكلاء خدمة العملاء وغيرهم تلقوا الجرعتين.

وأضاف فى مؤتمر عير الهاتف مع المستثمرين: "لقد قام موظفونا بدورهم، إذ تم تطعيم أكثر من 96 فى المائة منهم بشكل كامل الآن، والموظفين الذين لم يتم تطعيمهم أو ليس لديهم إعفاء طبى أو غيره من الإعفاءات المسموح بها تم وضعهم فى إجازة غير مدفوعة الأجر".

من جانبه، قال المتحدث باسم "إير كندا" بيتر فيتزباتريك فى رسالة للصحفيين إن عمليات التسريح "تتم عبر الشركة" بدلا من التركيز فى أى وظيفة معينة.

وكان رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو قد أعلن الشهر الماضى أنه اعتبارا من 30 أكتوبر، ستطلب أوتاوا من شركات الطيران والسكك الحديدية والشحن الخاضعة للتنظيم الفيدرالى وضع سياسات تطعيم إلزامية للموظفين.

وترى شركة طيران كندا أن الأمل يلوح فى الأفق مع ارتفاع الإيرادات عن مستويات الربع الأخير من عام 2020 وسط مبيعات أقوى لفصل الشتاء، على الرغم من استمرارها فى العمل أقل بكثير من قدرة ما قبل الوباء وخسارة مئات الملايين من الدولارات.