الليكود يحشد آلاف الإسرائيليين ضد حكومة بينيت فى أسبوع حسم الموزانة العامة

جدة - نرمين السيد - شارك آلاف الإسرائيليين، فى مظاهرة نظمها حزب الليكود فى تل أبيب، احتجاجا على سياسة الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة نفتالى بينيت وذلك قبل يومين من التصويت على الموازنة العامة.





ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى عضو الكنيست تساحى هنجبى، من حزب (الليكود) الذى يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، قوله خلال المظاهرة "إنهم يسموننا بالمحرضين، وقالوا إن هذه المظاهرة هى مظاهرة تحريض.. لن نشكل أبدا حكومة تعتمد على الحركة الإسلامية.. سنفضح مؤامراتهم - استيقظ الجمهور".

وقال عضو الكنيست ميرى ريجيف من حزب (الليكود) أيضا "بينيت شكل أول حكومة فلسطينية فى التاريخ.. هؤلاء المتظاهرون اليساريون، هؤلاء المنافقون، يلوحون بالأعلام السوداء، ونحن نلوح بالأعلام الإسرائيلية.. أنا أحتقر من يحاول أن يعظنا، من وصفونا بالمحتقرين".

وقال عضو الكنيست شلومو كارهى (الليكود) متحدثا عن الحكومة "طريقنا ليس طريقهم.. الحكومة المعادية للصهيونية والمناهضة لليهود تحققت بالخداع والاحتيال، من مزيج من الرغبة فى السلطة وكراهية اليهودية وسحق الحريديم - بقاء هذه الحكومة سيكون قصير الأجل ".

وأضاف "لهذه الحكومة الشريرة نقول إنها لن تحصل على توكيل رسمى من شعب إسرائيل لتدمير الدولة اليهودية، لقد أتينا إلى هنا من أركان الأرض الأربعة إلى الدولة اليهودية، ليس لديكم تفويض لبيع كل الأصول الوطنية مقابل أن تكونوا فى السلطة".