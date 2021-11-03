وسائل إعلام أمريكية: مرشح الحزب الجمهورى يفوز بـ منصب حاكم فرجينيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت قناتا "إن بى سى"، و"إيه بى سى" فوز المرشح الجمهورى فوز جلين يونجكين، فى الانتخابات الحاسمة لاختيار حاكم لـ ولاية فرجينيا، حيث أظهر فرز أكثر من 95% من الأصوات، تقدم يونجكين بـ2.7 نقطة على الديمقراطى تيرى مكوليف.

وأظهرت عمليات فرز 3 أرباع الأصوات، تقدم يونجكين، رجل الأعمال الذى لا يمتلك خبرة سياسية، بفارق 8 نقاط على مكوليف الذى تلقى دعما من صقور حزبه خلال الحملة.