وسائل إعلام أمريكية: مرشح الحزب الجمهورى يفوز بـ منصب حاكم فرجينيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت قناتا "إن بى سى"، و"إيه بى سى" فوز المرشح الجمهورى فوز جلين يونجكين، فى الانتخابات الحاسمة لاختيار حاكم لـ ولاية فرجينيا، حيث أظهر فرز أكثر من 95% من الأصوات، تقدم يونجكين بـ2.7 نقطة على الديمقراطى تيرى مكوليف.
وأظهرت عمليات فرز 3 أرباع الأصوات، تقدم يونجكين، رجل الأعمال الذى لا يمتلك خبرة سياسية، بفارق 8 نقاط على مكوليف الذى تلقى دعما من صقور حزبه خلال الحملة.
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