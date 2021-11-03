مقتل قيادي كبير في طالبان خلال الهجوم على مستشفى كابول العسكري

أفاد مسؤولون أن القيادي العسكري في حركة طالبان، حمد الله مخلص، كان من بين مقاتلين قضوا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على مستشفى في كابول.

ويعتبر مخلص، العضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة في طالبان “بدري 313″، هو أعلى مسؤول في الحركة يقتل منذ تولت الحركة المتطرفة السلطة في أفغانستان في منتصف آب/اغسطس.

وكان مسؤول في حكومة طالبان قد أفاد، لوكالة فرانس برس، أن الهجوم الدموي الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء على المستشفى العسكري الوطني في كابول نفذه انتحاري على دراجة نارية، حيث فجر نفسه عند مدخل المستشفى، وأعقبه وصول مهاجمون آخرون إلى المكان وتمكنوا من دخول المستشفى قبل أن يُقتلوا جميعهم بنيران مقاتلي طالبان.

وقتل 19 شخصا، على الأقل، وأصيب 50 آخرون، حين تعرض مستشفى في كابول لهجوم، الثلاثاء، كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة، بعدما أكدت طالبان وقوع انفجارين، وتحدث شهود عن إطلاق نار.