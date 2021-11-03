طريقة التسجيل في دعم ريف.. رابط الاستعلام عن الدعم الريفي الحكومي reef.gov.sa للأسر المنتجة

طريقة التسجيل في دعم ريف، وردت الكثير من التساؤلات حول آلية التقيدم في الدعم الريفي الحكومي، للحصول على الدعم المالي المقدم من منصة ريف، حيث تحصل الأسر المنتجة وربات البيوت بالإضافة إلى المزارعين العاملين في المهن الزراعية التي يدعمها ريف على دعم مالي مخصص، وذلك لمساندة المزارعين في دعم مشاريعهم الزراعية وزيادة قدراتها الإنتاجية بجانب زيادة وخلق فرص عمل للعاطلين والباحثين عن العمل، وقد وضعت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية عدد من الشروط للراغبين في التسجيل في بوابة ريف الإلكترونية، حيث يحصل المواطنين التي يستوفون الشروط على الدعم المالي بشكل شهري أو سنوي.

طريقة التسجيل في دعم ريف

قالت وزارة المياه والبيئة والزراعة، بأن طريقة التسجيل في دعم ريف تكون بشكل إلكتروني، حيث أطلت منصة ريف لكي تمكن المواطنين من التسجيل إلكترونيا، دون التوجه إلى مكاتب الوازرة، وقد سهلت من خلال هذه المنصة التسجيل من خلال خطوات بسيطة وسهلة لا تحتاج منك إلى جهد، وقد ذكرت خطوات التسجيل في بوابة ريف، حيث سنوفر لكم شرح خطوة بخطوة إجراءات وكيفية التسجيل في ريف، وفي ذات السياق قدم فريق دعم ريف خدمات التسجيل في المنصة لعدد كبير من المواطنين، جاء ذلك خلال زيارات ميدانية قام بها الفريق للعديد من المدن السعودية، وننتقل الآن إلى توضيح آلية التسجيل لذلك كل ما عليكم هو متابعة الشرح.

انتقل مباشرة إلى رابط بوابة ريف الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت. بعد ذلك اضغط على طلب المساعدة وقم بعمل حساب جديد على المنصة. الآن يجب عليك إدخال البيانات الخاصة بك مثل الاسم رقم الهوية وتاريخ الميلاد. سيتم ارسال كود التحقق عبر هاتفك، قم بإدخاله في المكان المخصص له. الآن قم بالدخول إلى حسابك ومن ثم أدخل رقم الحساب المصرفي. أخيرا قم بالضغط على أيقونة حفظ.

يشترط على كافة المتقدمين أن يكونوا حاملين للجنسية السعودية أو بطاقة التنقل.

لا يتم قبول العاملين في القطاعين الخاص والعام.

الحد الأدنى للعمر الخاص بالمتقدم هو 21 عام.

يشترط أن يقوم المتقدم بالإلتزام بجميع الشروط الفنية والصحية للبرنامج.

يجب أن يكون لديك حساب بنك نشط بإسمك.

يتم تقديم الطلب الخاص بك عبر منصة ريف.

شروط دعم ريف الحكوميرقم دعم ريف المجاني

يمكن التواصل مع دعم ريف من خلال طريقتين، نتعرف معكم عليهما كما يلي.